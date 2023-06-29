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«Архангелу» подрезали крылья: навязчивого аниматора задержали в Геленджике

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/arhangelu-podrezali-krylya-navyazchivogo-animatora-zaderzhali-v-gelendzhike
«Архангелу» подрезали крылья: навязчивого аниматора задержали в Геленджике
Фото t.me/mvd_23

Сотрудники полиции Геленджика обратили внимание на публикацию в интернете о том, что на улице Туристической в районе аквапарка «Золотая бухта» мужчина в костюме архангела предлагает отдыхающим сфотографироваться с ним за деньги.

Выехав на место, правоохранители задержали аниматора. Им оказался 26-летний житель Краснодара. Регистрации в качестве индивидуального предпринимателя у него не было. Выяснилось, что «архангел» купил костюмы мифических героев и организовал нелегальный бизнес — предлагал туристам платные фотосессии. Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

На аниматора завели административное дело за незаконную деятельность. Реквизит изъяли и поместили на ответственное хранение до решения суда, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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