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Арестованный за совращение ребенка пытался покончить с собой в СИЗО на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/arestovannyj-za-sovrashhenie-rebenka-pytalsya-pokonchit-s-soboj-v-sizo-na-kubani
Арестованный за совращение ребенка пытался покончить с собой в СИЗО на Кубани
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Ранее судимый 40-летний мужчина, арестованный за совершение преступление против половой неприкосновенности, находился в СИЗО Апшеронского района.

Арестованный 17 апреля около 13:00 совершил попытку суицида с использованием простыни. Мужчину остановили сотрудники ИВС, ему оказали первую доврачебную медпомощь и вызвали скорую. Сейчас пострадавшего госпитализировали, пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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