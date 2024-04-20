Арестованный за совращение ребенка пытался покончить с собой в СИЗО на Кубани

Ранее судимый 40-летний мужчина, арестованный за совершение преступление против половой неприкосновенности, находился в СИЗО Апшеронского района.

Арестованный 17 апреля около 13:00 совершил попытку суицида с использованием простыни. Мужчину остановили сотрудники ИВС, ему оказали первую доврачебную медпомощь и вызвали скорую. Сейчас пострадавшего госпитализировали, пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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