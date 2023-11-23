Арестованный экс-футболист Бугаев заболел в следственном изоляторе в Краснодаре

Бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева подозревают в том, что он оставлял закладки с наркотиком в районе общежитий КубГАУ.

Его задержали 28 октября с 500 г мефедрона на улице Калинина. Прикубанский районный суд 3 ноября вынес решение о заключении Алексея Бугаева под стражу до 31 декабря, удовлетворив ходатайство следствия.

Адвокат Бугаева — Екатерина Макличенко сообщила, что самочувствие бывшего футболиста ухудшилось в следственном изоляторе.

«Алексей чувствует себя неважно, он заболел в СИЗО. Там есть медицинская помощь, но сложно сказать, насколько она эффективна», — рассказала она.

Адвокат подчеркнула, что намерена обжаловать решение суда об аресте Бугаева. По ее мнению, футболист ни в чем не виновен. По ее словам, на первом допросе он сказал, что не брал наркотики. Кроме того, Бугаев планировал сдать правоохранителям преступников, предлагавших ему делать закладки в Краснодаре, сообщает «Матч ТВ».

В середине нулевых годов Бугаев считался одним из лучших футболистов России на своей позиции. Он сыграл за сборную России 7 матчей, приняв участие в Евро-2004. Кроме того, он выступал за клубы премьер-лиги: московские «Локомотив» и «Торпедо», а также «Томь». Карьеру завершал в «Краснодаре».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на экс-футболиста Алексея Бугаева в Краснодаре завели уголовное дело по ч. 3 статьи 30 и ч. 5 статьи 228.1 УК РФ, санкции которой предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.