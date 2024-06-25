Арестованный 18-летний парень порезал себе руку в спецприемнике на Кубани

Инцидент произошел 22 июня в специальном приемнике ОМВД России по Староминскому району.

По предварительным данным, 18-летнего местного жителя доставили в специальный приемник отбывать административный арест на 9 суток. Вечером во время прогулки в прогулочном дворике спецприемника арестованный отломал кусок забора и порезал им себе предплечье правой руки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Пострадавшего доставили в лечебное учреждение для оказания медпомощи, после чего вернули в спецприемник. В полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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