Арест имущества на 5,7 млрд рублей грозит застройщикам в Сочи

Генпрокуратура подала иск с требованием взыскать 5,7 млрд рублей с пяти бизнесменов, построивших масштабные ЖК на землях бывшего совхоза «Чкаловский».

В иске идет речь о ЖК «Морская симфония», «Морская симфония – 2», «Летний» и «Флора». Арест могут наложить также на все активы застройщика «М-2 Девелопмент». Уточняется, что этому застройщику также принадлежат ЖК «Горячий», «Комфорт» и «Родина» в Горячем Ключе.

В январе текущего года суд признал, что земли бывшего совхоза «Чкаловский» были отданы под застройку незаконно. При этом отмечается, что статуса особо ценных сельхозугодий и охраняемых территорий федерального значения у них не было. Адлерский суд признал недействительными договоры аренды 617 га земли бывшего совхоза «Чкаловский», использованных под застройку.

Генпрокуратура требует взыскать с пяти бизнесменов 5,7 млрд рублей. Из них 4,7 млрд — в федеральный бюджет и еще 1 млрд — в бюджет Сочи «в счет возмещения вреда, причиненного почвам и почвенным беспозвоночным как объектам охраны окружающей среды».

Сведения о подаче иска опубликовали на сайте суда 28 августа. Генпрокуратура требует наложить арест на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее двум застройщикам и их родственникам, пишет газета «Известия».

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