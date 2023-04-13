Арест 11 тыс. земельных участков в Сочи обсудят на уровне Правительства РФ
Общество
13.04.2023 09:58
Об этом 12 апреля сообщил депутат Госдумы РФ от Краснодарского края Дмитрий Гусев.
Встречу по вопросу наложения ареста на земельные участки с депутатами Госдумы, а также чиновниками и профильными министрами Краснодарского края.
«Осталось выбрать время, чтобы собрать всех и найти выход из ситуации. Людям надо дать понятные ответы. Сохранять природу, конечно, необходимо, но не путем фактического отъема частной собственности», — написал Дмитрий Гусев в Telegram.
Депутат добавил, что в 2023 году утверждается Генплан развития Сочи до 2044 года, но ответы на вопросы собственники до сих пор не получили.
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