Арендованный кабриолет Ford Mustang протаранил пять припаркованных машин в Анапе

Авария произошла 22 июля около 22:00 на улице Таманской города-курорта.

По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Ford Mustang превысил скорость и врезался в пять припаркованных машин.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

Установлено, что водитель был на отдыхе в пансионате в Сукко и арендовал машину у частного лица. При этом водительского удостоверения, дающего право на управление автомобилем, у него нет.

Предварительно, мужчина был трезв, в отношении него составили протокол об управлении транспортным средством без прав. Автомобиль поместили на спецстоянку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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