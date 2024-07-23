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Арендованный кабриолет Ford Mustang протаранил пять припаркованных машин в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/arendovannyj-kabriolet-ford-mustang-protaranil-pyat-priparkovannyh-mashin-v-anape
Арендованный кабриолет Ford Mustang протаранил пять припаркованных машин в Анапе
Фото t.me/mvd_23

Авария произошла 22 июля около 22:00 на улице Таманской города-курорта.

По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Ford Mustang превысил скорость и врезался в пять припаркованных машин.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

Установлено, что водитель был на отдыхе в пансионате в Сукко и арендовал машину у частного лица. При этом водительского удостоверения, дающего право на управление автомобилем, у него нет.

Предварительно, мужчина был трезв, в отношении него составили протокол об управлении транспортным средством без прав. Автомобиль поместили на спецстоянку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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