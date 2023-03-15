Арендаторы ТРЦ «Карнавал» в Краснодаре написали в прокуратуру коллективную жалобу
Общество
15.03.2023 17:38
В ТРЦ «Карнавал», который выкупила сеть аптек «Апрель» под офис, начался ремонт.
По словам арендаторов помещений, 1 марта их уведомили о закрытии ТРЦ, а 9 марта в здании начался полномасштабный ремонт. К 12 марта ТРЦ поменяли охрану, отключили отопление, систему пожаротушения и лифты, а также закрыли центральный вход.
По словам одного предпринимателей, приходится отменять и переносить мероприятия, которые были запланированы со школами на апрель и май. Арендаторы помещений ТРЦ «Карнавал» написали коллективное заявление в прокуратуру, пишет «Коммерсантъ».
В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края интернет-порталу «Кубань 24» подтвердили, что заявление поступило.
Читайте также: в 4,5 раза увеличилось за год количество объявлений о продаже бизнеса в Краснодарском крае.
Популярные новости
- По тротуару с ветерком: темнокожего «Сталина» на электросамокате заметили в Сириусе
- Американский канал показал, как Су-27 помог упасть беспилотнику США над Черным морем. Видео
- Росприроднадзор требует с владельца сухогруза Rio выплатить 647,6 млн рублей за загрязнение Черного моря
- Месячный ребенок погиб от истощения в Сочи
- Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на женщину в Краснодаре
- Территорию швейной фабрики в центре Краснодара около Кооперативного рынка превратят в модное место