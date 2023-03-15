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Арендаторы ТРЦ «Карнавал» в Краснодаре написали в прокуратуру коллективную жалобу

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/arendatory-trts-karnaval-v-krasnodare-napisali-v-prokuraturu-kollektivnuyu-zhalobu
Арендаторы ТРЦ «Карнавал» в Краснодаре написали в прокуратуру коллективную жалобу

В ТРЦ «Карнавал», который выкупила сеть аптек «Апрель» под офис, начался ремонт.

По словам арендаторов помещений, 1 марта их уведомили о закрытии ТРЦ, а 9 марта в здании начался полномасштабный ремонт. К 12 марта ТРЦ поменяли охрану, отключили отопление, систему пожаротушения и лифты, а также закрыли центральный вход.

По словам одного предпринимателей, приходится отменять и переносить мероприятия, которые были запланированы со школами на апрель и май. Арендаторы помещений ТРЦ «Карнавал» написали коллективное заявление в прокуратуру, пишет «Коммерсантъ».

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края интернет-порталу «Кубань 24» подтвердили, что заявление поступило.

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