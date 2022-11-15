Аренда квартиры в Краснодаре выходит дешевле ипотеки на 46%

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Согласно исследованию, съем 1-комнатной квартиры в краевой столице в среднем обходится в 22,1 тыс. рублей в месяц. Средний платеж по ипотеке за такую же квартиру составляет 33,2 тыс. рублей в месяц.

Для расчета платежей взяли однокомнатную квартиру на вторичке средней стоимости. При расчете ипотеки учитывали первоначальный взнос в 20%, ставку в 10,4% и средний срок кредита на 23,4 года.

Исследование показало, что во всех крупных городах России аренда квартиры выходит заметно дешевле, чем ипотека. В среднем по стране съем 1-комнатной квартиры обходится в 19,5 тыс. рублей в месяц, а платеж по ипотеке — 30,7 тыс. рублей, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на «Циан.Аналитики».

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