Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Аренда квартиры в Краснодаре выходит дешевле ипотеки на 46%

Общество
15.11.2022 09:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/arenda-kvartiry-v-krasnodare-vyhodit-deshevle-ipoteki-na-46
Аренда квартиры в Краснодаре выходит дешевле ипотеки на 46%
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Согласно исследованию, съем 1-комнатной квартиры в краевой столице в среднем обходится в 22,1 тыс. рублей в месяц. Средний платеж по ипотеке за такую же квартиру составляет 33,2 тыс. рублей в месяц.

Для расчета платежей взяли однокомнатную квартиру на вторичке средней стоимости. При расчете ипотеки учитывали первоначальный взнос в 20%, ставку в 10,4% и средний срок кредита на 23,4 года.

Исследование показало, что во всех крупных городах России аренда квартиры выходит заметно дешевле, чем ипотека. В среднем по стране съем 1-комнатной квартиры обходится в 19,5 тыс. рублей в месяц, а платеж по ипотеке — 30,7 тыс. рублей, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на «Циан.Аналитики».

Читайте также: жители Краснодарского края тратят на выплаты по ипотеке почти 70% от зарплаты.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе ранивший ножом двоих полицейских мужчина стрелял в следователя
В Анапе ранивший ножом двоих полицейских мужчина стрелял в следователя
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Монтаж всех пролетов нового Яблоновского моста между Краснодаром и Адыгеей завершили
Монтаж всех пролетов нового Яблоновского моста между Краснодаром и Адыгеей завершили
Комфорт и масштаб: в мае 2023 на курорте Miracleon в Анапе появятся четыре новых отеля
Комфорт и масштаб: в мае 2023 на курорте Miracleon в Анапе появятся четыре новых отеля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Премьера «Дон Кихота» в Краснодарском краевом театре кукол. Фоторепортаж
  2. В Сочи восстановили магистральный водовод, поврежденный оползнем
  3. Мэр Краснодара раскритиковал затягивание процесса проектирования приюта для собак
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Когда троллейбус придет в «Немецкую деревню» и в «Губернский»
  6. В Новороссийске экологи нашли каптажный колодец начала 20 века
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях