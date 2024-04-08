«Арбат» в центре Краснодаре снова станет пешеходным уже в апреле

Об этом сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов. Речь идет об участке улицы Чапаева между Рашпилевской и Красноармейской.

По словам главы города, в Краснодаре уже установилась благоприятная погода. На текущей неделе сотрудники мэрии проработают с коллегами из ГИБДД вопрос по перекрытию участка улицы Чапаева в выходные дни.

«Прошедшие выходные показали, что пора открывать наш краснодарский «Арбат», — написал Наумов в Telegram.

Он уточнил, что в пешеходной зоне каждую неделю будут проводить творческие вечера и выставки.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», улицу Чапаева с начала июля 2023 года начали делать пешеходной на участке между Красноармейской и Рашпилевской с вечера пятницы до конца дня воскресенья. Там выступают музыкальные коллективы, проводят творческие перфомансы и ярмарки.