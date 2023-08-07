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Еще один Арбат: в Краснодаре могут создать пешеходную зону на улице Орджоникидзе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/eshhe-odin-arbat-v-krasnodare-mogut-sozdat-peshehodnuyu-zonu-na-ulitse-ordzhonikidze
Еще один Арбат: в Краснодаре могут создать пешеходную зону на улице Орджоникидзе
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Об этом 7 августа сообщил глава краевой столицы Евгений Наумов. Он отметил, что горожане по достоинству оценили появление пешеходной зоны на улице Чапаева, поэтому таких мест в Краснодаре должно становиться больше.

«По аналогии с Чапаева поручил проработать концепцию создания единой пешеходной зоны по улице Орджоникидзе от Красноармейской до Рашпилевской. Район хороший. Здесь широкие тротуары, Музыкальный театр, Выставочный зал и сквер «Дружбы народов», — написал Наумов в Telegram.

Мэр уверен, что на Орджоникидзе может получиться отличная зона отдыха для жителей и гостей Краснодара.

Улицу Чапаева с начала июля начали делать пешеходной на участке между Красноармейской и Рашпилевской с вечера пятницы до конца дня воскресенья. Там выступают музыкальные коллективы, проводят творческие перфомансы и ярмарки.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», артисты будут выступать на улице Чапаева в Краснодаре каждые выходные. Власти краевого центра заранее планируют программу мероприятий на Арбате.

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