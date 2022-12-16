Апшеронский депутат-матершинник извинился за несдержанность при общении с местными жителями
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором депутат Апшеронского городского Совета Артем Мартиросян пытается решить вопрос с ливневкой на улице Литейной, используя нецензурные выражения.
Из-за потока ненормативной лексики, понять, чего именно пытался добиться депутат, было достаточно сложно. Обилие мата не понравилось и местным жителям.
После общественного резонанса Апшеронский политсовет рассмотрел вопрос о неэтичном поведении депутата.
«Я признаю, что повел себя очень некорректно. Приношу всем свои извинения за несдержанность», — отметил Артем Мартиросян.
Политсовет принял решение объявить депутату выговор за то, что он повел себя неподобающим образом и нецензурно выражался при окружающих, сообщает пресс-служба Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия» в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», руководитель депутатского объединения «Единой России» в Совете Апшеронского городского поселения Альберт Блажко заявил, что использование ненормативной лексики недопустимо для депутата, какими бы причинами оно ни было вызвано.
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