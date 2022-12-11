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Апшеронского депутата-матершинника ждет разбирательство и комиссия по этике

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/apsheronskogo-deputata-matershinnika-zhdet-razbiratelstvo-i-komissiya-po-etike
Апшеронского депутата-матершинника ждет разбирательство и комиссия по этике
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Депутатское объединение «Единой России» проведет проверку в связи с появившимся в Сети видео, на котором депутат Апшеронского городского Совета Артем Мартиросян матом пытается решить вопрос с ливневкой на улице Литейной.

На видео, которое утекло в социальные сети, Артем Мартиросян ругает коллег за бездействие на объекте. Однако из-за потока ненормативной лексики, понять, чего именно пытается добиться депутат, достаточно сложно. Обилие мата не понравилось и местным жителям.

«Такое поведение, использование ненормативной лексики недопустимо для депутата, какими бы причинами оно ни было вызвано. Мы изучим все обстоятельства и в ближайшее время рассмотрим этот вопрос, в том числе на комиссии по этике», — прокомментировал руководитель депутатского объединения «Единой России» в Совете Апшеронского городского поселения Альберт Блажко.

Читайте также: обвиняемого в мошенничестве экс-депутата из Анапы исключили из «Единой России».

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