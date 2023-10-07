Апшеронские поминовения прошли в Краснодарском крае

Патриотическое мероприятие 7 октября провели на мемориале «Памяти казаков станицы Апшеронской».

Памятник представляет собой обелиск с шестиметровым православным крестом. Он был установлен в 1996 году по инициативе городских казаков. В памятном мероприятии приняли участие свыше 350 казаков Кубанского казачьего войска из двух регионов, члены Союза казачьей молодежи Кубани и Адыгеи, жители Апшеронска и района, а также представители духовенства. Также в мероприятии приняли участие заматамана Кубанского казачьего войска Максим Медянников, глава муниципалитета Алексей Передереев, атаман Майкопского казачьего отдела Александр Данилов, председатель Совета депутатов Апшеронского района Сергей Лохачев.

Вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов напомнил, что казаки во все времена защищали интересы Отечества.

«В годы Гражданской войны многие из них погибли в результате массовых репрессий и внесудебных расправ. В 1920 году 118 казаков из станицы Апшеронской были расстреляны. Сегодня на этом месте установлен мемориал, на котором нанесены 99 имен и фамилий из числа невинно убиенных. Память о них передается из поколения в поколение и навсегда останется в наших сердцах», — сказал Власов.

В рамках Апшеронских поминовений возложили венки и цветы к мемориалу. В завершение мероприятия участники прошли торжественным маршем по городскому парку «Юность», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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