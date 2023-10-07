Останки 23 погибших в годы Великой Отечественной войны перезахоронили в Темрюке

Торжественное захоронение мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, прошло 7 октября в Темрюке.

Об этом сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков. Он рассказал, что были захоронены останки 23 человек, в том числе четырех детей.

«Их имена не удалось установить, но память о них будет жить вечно», — написал Бабенков в Telegram.

Он также сообщил, что захоронение обнаружил поисковый отряд «Тамань» между лиманом Ахтанизовским и автодорогой на станицу Голубицкую. Предположительно, оно появилось в период оккупации Темрюкского района, весной 1943 года.

В общей сложности, с 2008 года в рамках проекта «Без срока давности» обнаружили, эксгумировали и перезахоронили останки 289 мирных жителей, в том числе 142 детей.

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