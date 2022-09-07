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Apple представила iPhone 14, новые Apple Watch и AirPods Pro 2

Общество
07.09.2022 21:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/apple-predstavila-iphone-14-novye-apple-watch-i-airpods-pro-2
Apple представила iPhone 14, новые Apple Watch и AirPods Pro 2
Apple представила iPhone 14, новые Apple Watch и AirPods Pro 2

На традиционной презентации 7 сентября Apple показала новое поколение своих гаджетов.

IPhone 14 будет в пяти цветах: черном, белом, голубом, розовом и красном. Вместо модели mini выпустят iPhone 14 Plus— 6,7 дюйма. Обычная — 6,1 дюйма. Основная камера будет 12 мегапикселей, а фронтальная впервые получит автофокус. Также на новых смартфонах будет Action Mode — новый тип стабилизации видео.

В США iPhone 14 не будут продавать со слотом для симкарты — его заменит eSim. Цена за iPhone 14 — от 799 долларов, за iPhone 14 Plus — от 899.

Новое поколение часов Apple Watch пыле- и водонепроницаемые, защищены от трещин. Одно из нововведений — сенсор температуры тела. Часы смогут предупреждать о возможных проблемах со здоровьем и определять, если хозяин попал в автомобильную аварию. В этом случае они сразу же предложат вызвать скорую. Кроме того, в часах появился энергосберегающий режим, который позволит им работать 36 часов без подзарядки. Цена — от 399 долларов.

Также были представлены премиальные Apple Watch Ultra с титановым корпусом и сапфировым стеклом. Они обойдутся в 799 долларов.

В AirPods Pro 2 — новые резиновые наконечники, которые можно менять по размеру. Теперь кейс с наушниками можно будет найти, в него добавили динамик, который подаст звуковой сигнал. Цена — 249 долларов.

В Россию техника Apple может попасть только через параллельный импорт.

Читайте также: в преддверии презентации iPhone 14 в РФ подешевели последние модели «яблочного» смартфона.

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