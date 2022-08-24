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В преддверии презентации iPhone 14 в РФ подешевели последние модели «яблочного» смартфона

Экономика
24.08.2022 10:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-preddverii-prezentatsii-iphone-14-v-rf-podesheveli-poslednie-modeli-yablochnogo-smartfona
В преддверии презентации iPhone 14 в РФ подешевели последние модели «яблочного» смартфона
Фото pexels.com

Презентация нового iPhone состоится 7 сентября. В флагманской линейке будут представлены iPhone 14, iPhone 14 Max (Plus), iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. В продажи по всему миру они поступят уже 16 сентября.

В связи с этим в России за последний месяц до 30% подешевели гаджеты, ввезенные по параллельному импорту. При этом последняя версия — iPhone 13 Pro Max — упала в цене сильнее, чем более дешевые модели.

Ретейлеры связывают падение стоимости и с другими факторами: укреплением курса рубля, улучшением логистики и стабильным импортом.

Сильно влияет на стоимость и потеря интереса российских пользователей к продукции Apple из-за ограничений в установке приложений и отсутствия бесконтактной оплаты. Некоторые ретейлеры отмечают, что Apple всегда снижает цену перед осенним учебным и бизнес-сезоном.

Также упали цены и на «сером» рынке. IPhone стало выгоднее покупать, например, в Японии или Турции, где компания не всегда успевает менять цены из-за резких изменений в курсе местных валют. Разница между ценами официальной и «серой» рознице может достигать 100 тыс. рублей, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в апреле приложение «Сбербанк онлайн» стало недоступно для скачивания в магазине App Store.

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