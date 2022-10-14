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Антисанитария и отсутствие лицензии: в Сочи выявили незаконный частный детсад

Происшествия
14.10.2022 12:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/antisanitariya-i-otsutstvie-litsenzii-v-sochi-vyyavili-nezakonnyj-chastnyj-detsad
Антисанитария и отсутствие лицензии: в Сочи выявили незаконный частный детсад
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Незаконный частный детский сад работал в Центральном районе Сочи. Прокуратура провела проверку и выявила многочисленные нарушения.

Владельцем садика является ООО «АЛЛЕТ». По данным единого государственного реестра юридических лиц, его основной вид деятельности — торговля косметикой и товарами личной гигиены. Но это, как и отсутствие лицензии, не помешало предпринимателям открыть частный детсад Binny native place.

Прокуратура провела проверку, в ходе которой зафиксировала в учреждении многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм и требований пожарной безопасности. Это создает угрозу жизни и здоровью детей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Кроме того, сотрудники прокуратуры выяснили, что помощником воспитателя работал гражданин Республики Ангола. Он преподавал английский язык, но разрешения на работу в РФ у него не было. За незаконное привлечение к работе иностранца в отношении компании и его руководителя завели дела об административных правонарушениях.

Незаконная деятельность частного садика принесла организаторам прибыль свыше 2 млн рублей. На основании этого на организаторов завели уголовное дело за незаконное предпринимательство. Расследование находится под контролем прокуратуры района, в суд направлен иск о запрете деятельности детсада.

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