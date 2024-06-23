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Антинаркотическая акция «Чистый город» стартовала в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/antinarkoticheskaya-aktsiya-chistyj-gorod-startovala-v-krasnodarskom-krae
Антинаркотическая акция «Чистый город» стартовала в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Краевая социально-антинаркотическая акция «Чистый город» продлится до 26 июня. В ней участвуют молодежь, студенты, общественные организации, казаки и активисты из всех муниципалитетов.

Мероприятия организуют антинаркотические комиссии.

«Активисты добровольческих движений и антинаркотических отрядов на улицах городов и сел удаляют рекламу запрещенных веществ. Такую же работу они проводят в интернете, направляя информацию о незаконных сайтах в управление Роскомнадзора по Южному федеральному округу и региональную антинаркотическую комиссию», — сказал замглавы Кубани Александр Власов.

Участники акции в форме с логотипом «антинаркотический волонтер» с помощью трафаретов и красок уничтожают рекламные надписи, часто завуалированные под информацию о неких танцевальных кружках или спортивных секциях.

Акция «Чистый город» завершится 26 июня в Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Во всех муниципалитетах  Кубани в этот день пройдет цикл антинаркотических акций и мероприятий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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