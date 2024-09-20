Антимонопольная служба одобрила слияние Wildberries и Russ

Федеральная антимонопольная служба не выявила ограничений для конкуренции на рынке из-за слияния Wildberries и Russ.

«ФАС России согласовала ходатайство ООО «РВБ» о приобретении ряда компаний у ООО «Стинн», которые работают на рынке рекламы. В ходе анализа сделки служба не выявила возможного ограничения конкуренции на рынке в связи с тем, что сделка затрагивает разные рынки», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее объединенная компания Wildberries и Russ сообщила, что уже получила финальное регуляторное одобрение по слиянию — согласование от ФАС, сообщает РИА «Новости».

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