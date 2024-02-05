Аномальное потепление ожидается с 7 февраля в Краснодарском крае

Весеннее потепление в Краснодарском крае начнется с 7 февраля.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха ночью 6 февраля и 7 февраля в регионе составит +3…8°С. Днем 6 февраля температура воздуха поднимется до +11°С, а 7 февраля — до +9…14°С.

По данным руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, к концу недели столбики термометров днем могут подниматься до +18°С. При этом осадки прекратятся и небо будет ясным, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», режим повышенной готовности из-за опасности подъема уровня воды в реках объявили в Краснодарском крае. Ливни с грозами и сильный ветер ожидаются в Краснодарском крае до 6 февраля.