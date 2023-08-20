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Аномальная жара: в Краснодаре синоптики вновь прогнозируют температуру, близкую к рекордным значениям

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/anomalnaya-zhara-v-krasnodare-sinoptiki-vnov-prognoziruyut-temperaturu-blizkuyu-k-rekordnym-znacheniyam
Аномальная жара: в Краснодаре синоптики вновь прогнозируют температуру, близкую к рекордным значениям
Фото unsplash.com

Воздух 20 августа прогреется до 37-39 °С. Это связано с антициклоном, которому характерны малооблачность и сухая погода.

«Сегодня (20 августа) синоптическую ситуацию в атмосфере над территорией Кубани продолжит формировать антициклон, с характерной для него малооблачной и сухой погодой. При этом температурный фон на 3-4° превысит климатическую норму и будет близкий к рекордным значениям», — сообщил ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram.

Ветер восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 755 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

На 21 августа прогнозируется сохранение жары, температура воздуха также будет держаться на отметках 37-39 °С.

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