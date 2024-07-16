Аномальная жара: третий в июле температурный рекорд зафиксировали в Краснодаре

Температура воздуха в краевом центре в полдень 16 июля достигла отметки +37,3 °С — это на 0,7 ° выше предыдущего рекорда, зафиксированного в 1996 году.

График изменения средней температуры воздуха опережает рекордно жаркий июль в 2001 году — тогда средняя температура составила 27,5 °С, сейчас же она остановилась на отметке +28,9 °С.

Прогрев воздушных масс продолжается, поэтому точное значение нового рекордного максимума для 16 июля станет известно после 18:00.

«В Краснодаре это уже третий суточный рекорд жары в нынешнем июле, до этого метеорологические летописи были там переписаны 8 июля (+38,5 °С) и 12 июля (+37,9 °С)», — сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он также отметил, что 17 июля температура воздуха может установить новые рекорды — рекорд жары в этот день был установлен в 2016 году на уровне +38,5 °С, а максимум в этом году ожидается в пределах +37…+39 °С.

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