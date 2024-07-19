Аномальная жара на Кубани: как погода повлияла на работу аграриев?

Кубанские аграрии который день вынуждены работать на открытом солнце при +40 °С.

На личном подсобном хозяйстве в Ейском районе трудится несколько поколений семьи. Здесь выращивают свеклу, капусту, а также огурцы, зелень, кабачки. Самый зной стараются переждать в тени. Ухаживать за грядками выходят утром и вечером.

«Все овощи здесь посажены под открытым небом. При такой жаре без капельного полива ни о каком урожае даже думать невозможно. Здесь хорошо виден, еще пока молодые посадки. Последний дождь в Ейском районе был в мае», ― сообщает специальный корреспондент Мария Николаева.

Владелец ЛПХ Александр Мороз гордится своим урожаем томатов. Жара для них лучше, чем дожди. Прошлым летом была проблема с обильными осадками.

«Без дождей лучше выросло. Жаре не особо рад, а малому количеству осадков ― да», ― делится Мороз.

Бахчеводы жалуются, так как солнечные лучи подпекают арбузы и дыни, после чего они лопаются.

Работа на чайной плантации в Сочи начинается в 5:00. К 9:00 на полях уже никого нет. Палящее солнце вредит и кустам. Чай не дает свежих молодых листов.

«Я верю в то, что пойдут дожди, и мы свое все соберем. Достаточно неделю прохладной погоды дождливой, чай вновь проснется», ― рассказывает руководитель растениеводческой бригады сельскохозяйственного предприятия Любовь Юрченко.

На Кубани уборку зерна завершили. Из-за аномальной жары она был тяжелой. Готовить почву под сев озимого рапса фермеры в Лабинске решили ночью. С заготовкой кормов в Ейском районе торопятся, поэтому работают в поле в самую жару.

«Кукуруза при такой жаре очень быстро сохнет, нижние листья уже совсем желтые. Из ценного питательного корма она может превратиться попросту в гербарий, поэтому убрать эти поля нужно как можно быстрее», ― говорит Николаева.

Этим кормом коровы будут питаться всю зиму. Так как выбора нет, аграрии здесь не жалуются.

«Мы просто работаем целый день. Сейчас не до сиесты, честно говоря, нужно быстрее завершить работу», ― рассказывает заместитель генерального директора сельхозпредприятия Сергей Калюта.

Вся сельхозтехника в хозяйстве оснащена кондиционерами. Без них в такую жару механизаторам не справиться.

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