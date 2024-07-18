Агурские водопады высохли в Сочи: как аномальная жара влияет на природу?

С начала июля в Краснодарском крае столбики термометров в тени стремительно приближаются к отметке +41 °С. На побережье Сочи пересохли Агурские водопады. Обычно такое случалось только в конце августа.

Экстремальный зной накрыл все побережье. На Агурских водопадах ― засуха.

«Уровень воды в купели Агурских водопадов виден на скале. Он сейчас выше моего роста в три раза. Из-за аномальной жары здесь все пересохло, можно прогуляться и даже заглянуть в небольшое ущелье», ― сообщает специальный корреспондент Юлия Проценко.

«Река практически пересохла. Зато открылись живописные скалы ее русла. Оно образовалось в результате тектонического разлома. Сегодня мы можем наблюдать его невероятные очертания», ― рассказывает заместитель директора по экологическому просвещению Сочинского национального парка Полина Смирнова.

На плантациях Субтропического научного центра РАН раньше на две недели созрели персики. Первый урожай уже собрали, но, по словам ученых, из-за засухи он меньше, чем в прошлом году. Персики могли быть и крупнее.

«Засуха у нас в этом году с 2020 года наблюдается, но особенно 2024 год особенным оказался. Практически в июне выпало на этой территории около 2 мм осадков ― этого недостаточно для растений», ― отмечает заведующая лабораторией интродукции и сортоизучения субтропических и южных плодовых культур ФИЦ СНЦ РАН, ведущий научный сотрудник Циала Тутберидзе.

Осадков было так мало во всем регионе, что трава высохла. Так, в Лабинском районе коровам приходится есть сено вместо травы.

По словам огородников Краснодара, плохо пришлось и ягодам. Малина высохла практически полностью.

Больше всего вянут томаты. В случае гибели восстановить запасы помидоров кубанские аграрии смогут не раньше, чем через три месяца, при условии, что все уже возможное для спасения урожая уже сделано.

В Сочинском географическом обществе для животных составили график ванн. Первой водные процедуры принимает орлица Арса. Следующий на очереди Филимон.

«Несколько раз в день купаем. Приходим к ним, они нас благодарят, жара стоит сильная. Мы не только хищных больших птиц, но и наших малышей — всех берем под кран и обливаем», ― говорит председатель Сочинского географического общества Александр Зобнин.

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