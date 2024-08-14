Аннулировать регистрацию машин и мотоциклов из-за шума предложили в Госдуме

Определять такой транспорт хотят при помощи камер с микрофонами и шумомеров.

Соответствующую инициативу выдвинул депутат Госдумы Султан Хамзаев. По его словам, нужно разрешить полиции в одностороннем порядке аннулировать регистрацию транспорта за езду на шумном транспорте. Эти поправки можно внести в уже существующий закон.

Так, в Москве уже разместили камеры с микрофонами, которые позволят собирать необходимые данные о нарушителях, отметил парламентарий. Он также привел в пример Санкт-Петербург, где недавно прошел рейд против громких автомобилей и мотоциклов. Там в работе сотрудникам ГАИ помогли шумомеры.

Массовые обращения с жалобами на шумные машины приходят из многих городов России, в том числе из Краснодара, цитирует Хамзаева РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за полгода более 200 «шумных» водителей привлекли к ответственности в Краснодарском крае.