Анна Семенович: влюблена в Новороссийск по уши, просто нереально красивый город
Культура
16.11.2022 08:53
Российская актриса, певица и мастер спорта международного класса по фигурному катанию Анна Семенович призналась в любви Новороссийску, прогулялась по набережной и открыла для себя город-герой с непривычного ракурса.
«Я влюблена в Новороссийск по уши. Надо сюда вернуться, отдохнуть. Просто нереально красивый город. Горжусь Новороссийском», — сказала Семенович.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске выступили Анна Семенович и Роман Архипов, в прошлом участник известной группы «Челси». Так артисты поддержали участников спецоперации на Украине.
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