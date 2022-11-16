Анна Семенович: влюблена в Новороссийск по уши, просто нереально красивый город

Видео канала «Кубань 24»

Российская актриса, певица и мастер спорта международного класса по фигурному катанию Анна Семенович призналась в любви Новороссийску, прогулялась по набережной и открыла для себя город-герой с непривычного ракурса.

«Я влюблена в Новороссийск по уши. Надо сюда вернуться, отдохнуть. Просто нереально красивый город. Горжусь Новороссийском», — сказала Семенович.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске выступили Анна Семенович и Роман Архипов, в прошлом участник известной группы «Челси». Так артисты поддержали участников спецоперации на Украине.