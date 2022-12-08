Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Анна Минькова встретилась с победителями конкурса «Лидеры Кубани»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/anna-minkova-vstretilas-s-pobeditelyami-konkursa-lidery-kubani
Анна Минькова встретилась с победителями конкурса «Лидеры Кубани»
Фото t.me/minkovaanna23

Конкурс «Лидеры Кубани» проводят с 2018 года. По словам замглавы Краснодарского края Анны Миньковой, за это время конкурс стал социальным лифтом для многих талантливых людей.

В этом году из 10 тыс. участников более 3 тыс. пришли именно в трек «Социальная сфера», чтобы предложить свои идеи по улучшению отрасли.

«Это сложное направление, ведь работа связана с людьми, с самыми незащищенными слоями населения. Все конкурсанты выступили со своими инициативами и вопросами. Это и практика для детей в СМИ, и внедрение ранней профориентации, и дополнительная поддержка для молодых специалистов, и многое другое. Каждую тему мы детально обсудили. Лучшие предложения воплотим в жизнь», — написала Анна Минькова в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», итоги управленческого кадрового конкурса «Лидеры Кубани» подвели 28 октября. В этом году на конкурс подали свыше 10,6 тыс. заявок. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вручил награды лауреатам и победителям конкурса.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре мужчина напал на соседского подростка в подъезде многоэтажки. Видео
В Краснодаре мужчина напал на соседского подростка в подъезде многоэтажки. Видео
Глава Роспотребнадзора предупредила о возможности летального исхода от свиного гриппа
Глава Роспотребнадзора предупредила о возможности летального исхода от свиного гриппа
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
В ДНР столкнулись грузовик с военнослужащими и микроавтобус, погибли 16 человек
В ДНР столкнулись грузовик с военнослужащими и микроавтобус, погибли 16 человек
Закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола: штрафы-2022
Закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола: штрафы-2022
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Какие ежемесячные надбавки будут получать медики в России с 1 января
  2. Эксклюзивный бизнес-джет Сергея Галицкого уже почти год находится в аэропорту под Лондоном
  3. В Туапсинском районе в лобовом столкновении легковушек один человек погиб, трое пострадали
  4. Двух пострадавших при пожаре в ТЦ в Ингушетии отправили в ожоговый центр Краснодара
  5. Пьяная многодетная женщина чуть не зарезала мужа в день их свадьбы
  6. Медики первичного звена с января начнут получать дополнительные выплаты
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях