Анна Минькова встретилась с победителями конкурса «Лидеры Кубани»

Конкурс «Лидеры Кубани» проводят с 2018 года. По словам замглавы Краснодарского края Анны Миньковой, за это время конкурс стал социальным лифтом для многих талантливых людей.

В этом году из 10 тыс. участников более 3 тыс. пришли именно в трек «Социальная сфера», чтобы предложить свои идеи по улучшению отрасли.

«Это сложное направление, ведь работа связана с людьми, с самыми незащищенными слоями населения. Все конкурсанты выступили со своими инициативами и вопросами. Это и практика для детей в СМИ, и внедрение ранней профориентации, и дополнительная поддержка для молодых специалистов, и многое другое. Каждую тему мы детально обсудили. Лучшие предложения воплотим в жизнь», — написала Анна Минькова в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», итоги управленческого кадрового конкурса «Лидеры Кубани» подвели 28 октября. В этом году на конкурс подали свыше 10,6 тыс. заявок. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вручил награды лауреатам и победителям конкурса.