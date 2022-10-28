Кондратьев поздравил победителей конкурса «Лидеры Кубани»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Итоги управленческого кадрового конкурса «Лидеры Кубани» подвели 28 октября.

В этом году на конкурс подали свыше 10,6 тыс. заявок. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вручил награды лауреатам и победителям конкурса.

«Подвели итоги конкурса «Лидеры Кубани». В этом году было подано рекордное количество заявок — более 10,5 тысяч. А лауреатами и победителями стали 25 активных, талантливых и целеустремленных молодых людей. Рад был вручить им заслуженные награды. Уверен, для региона они станут серьезным кадровым укреплением. Финалисты рассказали о проектах, над которыми они работали в командах. Многие из них нацелены на решение задач, которые стоят перед страной и краем. Это развитие наших муниципалитетов, поддержка бизнеса, помощь в трудоустройстве, тем, кто приезжает к нам с новых территорий России», — написал Кондратьев в Telegram.

Победители и лауреаты конкурса «Лидеры Кубани» получат возможность пройти стажировку в крупнейших организациях Краснодарского края. Кроме того, им предоставят консультации от топ-менеджеров компаний и руководителей органов власти. Также победители смогут войти в резерв управленческих кадров региона и получить по 500 тыс. рублей на допобразование.

Победителями конкурса в этом году стали Анна Лысых, Евгений Кинаш и Михаил Куркин. Им вручат премии в 500 тыс. рублей на обучение по программам дополнительного профобразования. Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова поздравила победителей.

«Еще 22 лауреата конкурса из ста финалистов наградили дипломами. Помимо включения в управленческий кадровый резерв, они смогут пройти стажировку в крупнейших государственных и частных организациях и перенять опыт и знания топ-менеджеров компаний и государственных деятелей», — написала Минькова в Telegram.

Она отметила, что замдиректора Кореновского автомеханического техникума Михаил Куркин стал лучшим в в треке «Социальная сфера». С детьми и молодежью Куркин работает с 2009 года.

«Приоритет для него — создание оптимальных условий для кубанских ребят, которые должны получать качественное профобразование. И в дальнейшем Михаил планирует продолжить работу в этом направлении. Поздравляю победителей с заслуженными наградами и желаю дальнейших профессиональных успехов!», — сказала Минькова.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на конкурсе «Лидеры Кубани» было рекордное число участников за последние пять лет.