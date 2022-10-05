Анна Минькова: в Краснодарском крае трудятся свыше 43 тыс. педагогов

Анна Минькова. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В День учителя вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова поздравила педагогов Кубани с профессиональным праздником.

Она отметила, что сегодня на Кубани работают свыше 43 тыс. педагогических работников, из них 37 тыс. — учителя.

«Сегодня мы отмечаем День учителя. Именно он, педагог, второй после родителей проводит ребенка за руку во взрослую жизнь. Каждый день они открывают целый мир перед учениками, делятся своими знаниями и мудростью, поддерживают, вместе с ребятами радуются победам и переживают неудачи. В этот праздничный день я желаю вам крепкого здоровья, терпения, благополучия, счастья! Пусть никогда не покидают оптимизм, любовь к детям, стремление учить и учиться, созидать и покорять новые вершины профессионального мастерства!», — написала Минькова в Telegram.

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