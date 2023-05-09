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Анна Минькова в День Победы рассказала о ветеране-медике из Калининского района

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/anna-minkova-v-den-pobedy-rasskazala-o-veterane-medike-iz-kalininskogo-rajona
Анна Минькова в День Победы рассказала о ветеране-медике из Калининского района
Фото t.me/minkovaanna23

Мария Сергеевна Симченко попала на фронт 23 июня 1941 года совсем юной девушкой. После войны она много лет работала врачом в Калининском районе. Сейчас ветерану 101 год.

Ее историю 9 мая рассказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. Замглавы Кубани сообщила, что Мария Симченко служила в эвакогоспитале.

«Там она спасала раненых, которых вывозили с передовой. За три года войны Мария прошла по военным дорогам Кавказа: от Пятигорска, Кисловодска, Армавира до Чечни, Узбекистана. В октябре 1944-го ее комиссовали после ранения. За героизм, проявленный в годы войны, имеет множество наград», — сказала Минькова.

Весь фронтовой путь Симченко прошла вместе с ней пара туфелек, которые ей подарили перед отправкой на фронт. Эти туфли стали бесценной реликвией и целы до сих пор.

«Ветеран признается, что очень их берегла, но сносить так и не пришлось — сменила на сапоги с портянками. После демобилизации более полувека Мария Сергеевна работала врачом в Калининском районе. За каждым ветераном – история, достойная фильма. С Днем Победы!», — написала Минькова в Telegram.

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