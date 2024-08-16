Анна Минькова рассказала о жителе Кубани, который начал производить гитары

Александр Блинов с детства интересовался музыкой. Однажды проникся любовью к гитаре, и в 16 лет впервые попробовал сделать музыкальный инструмент своими руками. Теперь он своими руками создает гитары на заказ.

«Чтобы вывести увлечение на новый уровень, мастер обратился за поддержкой в местное управление соцзащиты. С помощью соцконтракта он расширил свое дело. Сегодня Александр предлагает покупателям уже три модели собственного производства», — написала в своем Telegram-канале рассказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Мастер создает музыкальный инструмент самостоятельно: вырезает корпус и гриф из дерева, устанавливает колки и струны. Над одной гитарой Александр трудится в среднем три месяца.

«Совсем недавно умелец создал уникальную гитару – такого звучания нет ни у одного инструмента в мире», — добавила заместитель губернатора.

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