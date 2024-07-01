Анна Минькова рассказала о победителях краевого этапа конкурса «Семья года»

В своих соцсетях вице-губернатор Кубани Анна Минькова рассказала о кубанских семьях, которые победили в номинациях краевого этапа конкурса «Семья года».

По словам замглавы региона, в главный праздник Года семьи — День семьи, любви и верности поздравят победителей краевого этапа конкурса.

«В номинации «Молодая семья» победили Сергей и Елена Лозовик из Новороссийска. За 7 лет в семье появились четверо детей. Ребята спортивные — занимаются карате, ушу, футболом. Лучшей «Многодетной семьей» стала семья Белых из Краснодара. Роман и Надежда растят 4 детей. Старшему сыну исполнилось 11 лет, младшей дочке — 4 года», — написала Анна Минькова в своем Telegram-канале.

Лучшей «Сельской семьей» стали Михаил и Татьяна Головань из Новопокровского района, которые за 24 года воспитали четверых детей. Семья активно участвует в сборе гуманитарной помощи бойцам СВО. В номинации «Золотая семья» победили Юрий и Альбина Темировы из Апшеронского района, которые вместе уже 44 года. В номинации «Семья – хранитель традиций» победила семья врачей-неврологов — Михаил и Ольга Бирюковы из Краснодара.

Анна Минькова пожелала семьям удачи в финале конкурса, который проведут осенью в Москве.

Всероссийский конкурс «Семья года» проводят с 2016 года. На Кубани в этом году конкурсантов отбирали по пяти номинациям, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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