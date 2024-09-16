Анна Минькова рассказала о многодетной семье Бирюковых

Каждое третье воскресенье сентября в регионе отмечают День кубанской семьи.

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова уточнила, что на Кубани живут почти 93 тыс. многодетных семей, которые воспитывают свыше 300 тыс. детей.

Один из примеров таких семей — супруги Михаил и Ольга Бирюковы. Так, Михаил работает мануальным терапевтом, а Ольга неврологом. У супругов трое детей, самому младшему — четыре месяца. Старшая дочка Екатерина учится в 9 классе. Она с отличием окончила курс «Хореографическое искусство» в центре «Овации», не один раз становилась лауреатом на международных конкурсах. Мария — ученица 4 класса. Она тоже увлекается танцами.

«Забота о многодетных семьях — один из наших приоритетов. В этом году мы расширили меры поддержки для них, на эти цели дополнительно направили почти 2,3 млрд рублей», — написала Минькова в Telegram.

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