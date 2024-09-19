Анна Минькова рассказала о мерах поддержки для семей с детьми на Кубани

На Кубани меры поддержки для семей с детьми постоянно расширяются. Об этом 19 сентября в своем Telegram-канале рассказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

«Теперь ежемесячная выплата из маткапитала назначается с рождения или усыновления ребенка, если подать заявление не позднее 6 месяцев с месяца рождения (усыновления ребенка). Если подать заявление позже, то назначается с месяца обращения», — уточнила замглавы региона.

Сейчас ежемесячные выплаты в размере 14 тыс. 390 рублей на ребенка на Кубани получают 13 тыс. семей. Но на получение выплаты имеют права только те семьи, в которых на каждого члена приходится не более двух прожиточных региональных минимумов — сейчас эта сумма составляет 29 тыс. 670 рублей, уточнила Минькова.

Подробнее о правилах подачи заявления на получение ежемесячной выплаты можно узнать:

На портале Госуслуг.

По номеру единого контакт-центра: 8 (800) 100-00-01

А также в клиентской службе Отделения Социального фонда России по Краснодарскому краю.

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