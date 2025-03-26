Анна Минькова провела личный прием граждан в Краснодаре

Замглавы Кубани Анна Минькова провела личный прием граждан по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.

В ходе встречи вице-губернатор рассмотрела волнующие жителей региона вопросы и помогла найти пути их решения.

С просьбой обновить пищеблок школы № 10 в станице Кугоейской Крыловского района к Анне Миньковой обратились местные жители. В учреждении учатся более 130 школьников, в том числе дети из окрестных хуторов. Ремонт начнут после окончания учебного года, чтобы с 1 сентября учащиеся могли получать горячее питание в обновленной столовой.

«В Белореченском районе займемся ремонтом кровли в школе поселка Родники. Финансирование на эти цели выделили, обновление планируют завершить к середине августа», — отметила вице-губернатор.

Мать двоих детей попросила капитально отремонтировать детскую поликлинику в Усть-Лабинском районе.

«Все необходимые документы уже подготовлены, на ремонт выделено около 51 млн рублей. Во время работ прием будем осуществляться в помещениях роддома и взрослой поликлиники», — подчеркнул замгубернатора.

Жительница Тимашевского района попросила благоустроить сельский клуб в хуторе Ленинском. Там отремонтируют кровлю, фасад и внутренние помещения.

«Средства на проведение работ уже выделены, в ближайшее время муниципалитет сможет приступить к работе. Также заменим кровлю в Доме культуры поселка Комсомольского Кущевского района», — написала Анна Минькова в Telegram.

Читайте также: Вениамин Кондратьев дал ряд поручений после личного приема граждан.