Анна Минькова приехала в Минск с рабочим визитом

Вице-губернатор Краснодарского края оценит работу социальных объектов Беларуси и расскажет об опыте Кубани.

По словам замгубернатора, главная цель визита ― посещение объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания и культуры. Минькова планирует оценить работу научно-практического центра хирургии, семейного центра соцобслуживания, трансплантологии и гематологии, дома-интерната для пенсионеров и инвалидов.

Кроме того, вице-губернатор посетит Минский государственный дворец детей и молодежи, детсад и историко-культурный музей-заповедник «Несвиж».

«Встретимся с представителями местных властей и руководителями социальных учреждений. Обсудим с коллегами лучшие инициативы и проекты, которые реализуются в Белоруссии, а также поделимся нашим опытом в этой сфере», ― цитирует Минькову пресс-служба администрации Краснодарского края.

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