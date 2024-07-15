Анна Минькова поздравила многодетную семью Подобедовых с рождением 7 ребенка

Поздравить многодетную семью на выписку приехали вице-губернатор Анна Минькова и мэр Краснодара Евгений Наумов.

Кристина Подобедова с ребенком провела в роддоме две недели. Все это время супруг следил за остальными детьми. Самый младший сын даже не поверил, что мама теперь снова рядом. Сначала к семье вышла только мать, так как не хотела будить дочь. В это время семья раскрыла секрет, как назвали новорожденную.

«Оливия. Очень красивое имя. Долгожданная», ― делится многодетная мать Кристина Подобедова.

В крае большую помощь оказывают многодетным семьям. Подобедовы неслучайно четыре года назад переехали на Кубань из Иркутской области. Сейчас живут в поселке Знаменском. Рассказывают, что здесь созданы комфортные условия для воспитания и обучения детей.

«Современная школа есть в Знаменском, там же 1 сентября еще одна школа появится. Мы же понимаем, что город развивается и особенно эта территория, поэтому постарались сделать так, чтобы удовлетворить в этом смысле спрос, который есть у населения», ― подчеркивает Анна Минькова.

В честь рождения дочери Подобедовы получили памятные и полезные подарки. В Год семьи такие наборы в Краснодаре дарят всем малышам, рожденным в многодетных семьях.

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