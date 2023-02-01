Анна Минькова посетила Переясловскую спецшколу
Вице-губернатор Анна Минькова посетила спецшколу в Брюховецком районе. Она оценила условия проживания и обучения воспитанников.
По словам заместителя главы Кубани, в Переясловской спецшколе обучаются 76 детей от 11 до 18 лет.
«Все они направлены сюда за совершенные противоправные деяния. Сейчас главная задача педагогов и наставников — показать подросткам, что можно изменить свою жизнь, получить нужную профессию, в дальнейшем — построить семью, стать достойными людьми», — сказала Анна Минькова.
Учащиеся получают дополнительное образование по программам профессионального обучения — они могут получить профессию каменщика, портного, повара-кондитера или овощевода.
Школа работает круглосуточно, поэтому там все обустроено для комфортного проживания воспитанников. Благоустроили учебный и спальный корпусы, классы для самоподготовки, спортплощадки, игровые комнаты, тренажерный зал и мастерские. Также обустроили баню, прачечную, столовую и медсанчасть.
Кроме того, для учащихся организовано пятиразовое питание. Во всех корпусах школы сделан ремонт, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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