Анна Минькова оценила работу социальных объектов Минска

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова 25 июля посетила детский сад, школу, институт развития образования и дворец детей и молодежи в столице Беларуси.

По ее словам, система образования Беларуси очень похожа на российскую.

«Страна также стремится к новациям ― во всех школах открыты инженерные классы. В столице создан большой технопарк для одаренных детей и молодежи», ― отметила Минькова в Telegram.

Отбор участников очень строгий, рассказала вице-губернатор. Так, школьники проходят собеседование и сдают вступительные экзамены. После завершения обучения в технопарке, выпускники могут поступить в вуз без дополнительных испытаний.

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