Анна Минькова: на Кубани в ближайшее время расширим меры соцпомощи многодетным

Инструменты господдержки многодетных семей в Краснодарском крае ежегодного дополняются и совершенствуются, отметила замглавы региона Анна Минькова.

На Кубани с 2016 года появился ряд новых мер поддержки многодетных — это различные льготы, выплаты, компенсации. О них вице-губернатор рассказала в своем Telegram-канале.

Так, расширили возможности использования регионального материнского капитала. С 2016 года его можно направить на газификацию жилья, с 2020 года — на улучшение жилищных условий, не дожидаясь трехлетия ребенка, а с 2022 года — на медицинскую реабилитацию ребенка.

Кроме того, отдельные категории граждан, в том числе многодетные, малоимущие семьи с детьми, семьи с детьми-инвалидами могут получить средства на газификацию домовладений в пределах границ своего участка.

К примеру, в этом году предоставляется компенсация до 110 тыс. 248 рублей от понесенных на газификацию расходов. Также с прошлого года можно получить субсидию в размере затрат, предусмотренных в договоре о подключении, но не более 104,5 тыс. рублей.

Кроме того, семьи могут получить компенсацию затрат на обучение детей — от 30% до 50%. Подробнее о мерах поддержки можно узнать на сайте министерства труда и социального развития Краснодарского края.

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«В ближайшее время меры социальной помощи многодетным будут расширены. С нового учебного года школьников обеспечат одноразовым бесплатным питанием, родители смогут получать годовую выплату для покупки школьной и спортивной формы, появится компенсация расходов на квартплату и ЖКУ, семьи смогут бесплатно посещать краевые музеи и выставки, с октября школьники будут бесплатно пользоваться общественным транспортом», — подчеркнула Анна Минькова.

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