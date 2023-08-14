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Анкетирование о коронавирусе для прилетающих из-за рубежа отменили в России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/anketirovanie-o-koronaviruse-dlya-priletayushhih-iz-za-rubezha-otmenili-v-rossii
Анкетирование о коронавирусе для прилетающих из-за рубежа отменили в России
Фото Anna Shvets, pexels.com

Анкетирование о COVID-19 для прилетающих отменил Роспотребнадзор.

Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Кроме того, выборочное тестирование будут проводить только среди пассажиров, которые прибыли в Россию из стран, где отметили ухудшение эпидемиологической ситуации. Ранее такое тестирование могли проводить на рейсах из любых стран.

Читайте также: в Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ есть риск распространения нового варианта омикрон-штамма COVID-19.

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