Анкетирование о коронавирусе для прилетающих из-за рубежа отменили в России

Анкетирование о COVID-19 для прилетающих отменил Роспотребнадзор.

Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Кроме того, выборочное тестирование будут проводить только среди пассажиров, которые прибыли в Россию из стран, где отметили ухудшение эпидемиологической ситуации. Ранее такое тестирование могли проводить на рейсах из любых стран.

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