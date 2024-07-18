Ангар загорелся на площади 350 кв. метров на птицефабрике в Новороссийске

Пожар произошел вечером 18 июля на территории птицефабрики на улице Красина в районе Цемдолина.

Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что здание полностью охвачено огнем, в небо поднимается черный дым.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона в 20:08. Прибывшие на место подразделения установили, что загорелся ангар на территории птицефабрики на площади 350 кв. метров.

Пожар тушат 19 человек и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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