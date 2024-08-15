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Ангар и деревянные поддоны загорелись на площади 900 кв. м в Адыгее

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/angar-i-derevyannye-poddony-zagorelis-na-ploshhadi-900-kv-m-v-adygee
Ангар и деревянные поддоны загорелись на площади 900 кв. м в Адыгее
Фото t.me/mchs0101

Пожар произошел утром 15 августа в поселке Четук в Республике Адыгея.

Пожарные расчеты прибыли на место и установили, что на открытой территории загорелись ангар и деревянные поддоны. Площадь пожара составляет 900 кв. м. В 9:05 ликвидировали открытое горение.

Информации о пострадавших не поступало. На месте работают 28 человек и 8 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея в Telegram.

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