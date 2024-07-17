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Андрей Дорошевский покинул пост главы Северского района

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/andrej-doroshevskij-pokinul-post-glavy-severskogo-rajona
Андрей Дорошевский покинул пост главы Северского района
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Глава муниципалитета решил сложить свои полномочия по собственному желанию. Депутаты местного Совета поддержали его решение на внеочередной сессии 17 июля.

Андрей Дорошевский занял пост главы Северского района в декабре 2021 года. До этого он был главой Северского сельского поселения.

В заседании депутатов Северского района принял участие глава краевого департамента внутренней политики Александр Бородавка. Он поблагодарил Дорошевского за проделанную работу от имени губернатора Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Евгений Ильин покинул пост главы Тбилисского района. Такое решение приняли утром 10 июля на внеочередной сессии местного Совета депутатов.

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