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Андрей Булдин: для участия в выборах созданы комфортные условия

Политика
11.09.2022 11:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/andrej-buldin-dlya-uchastiya-v-vyborah-sozdany-komfortnye-usloviya
Андрей Булдин: для участия в выборах созданы комфортные условия
Фото t.me/abuldin

Депутат ЗСК Андрей Булдин 11 сентября посетил избирательный участок № 22-73 в Краснодаре.

«Посетил избирательный участок с одной целью — отдать свой голос за будущее района, где я живу, моего города, нашего любимого края.  Каждый неравнодушный житель Кубани может прийти свой избирательный участок и проголосовать. Для этого, на мой взгляд, сегодня созданы комфортные условия», — написал он в Telegram.

Булдин отметил, что участие в голосовании — это гарантированное Конституцией участие в управлении государством.

«Тот, кто понимает это, я уверен, воспользуется своим избирательным правом», — добавил он.

Читайте также: в Краснодарском крае активность на выборах утром 11 сентября составила 39,2%.

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