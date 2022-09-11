Андрей Булдин: для участия в выборах созданы комфортные условия

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Депутат ЗСК Андрей Булдин 11 сентября посетил избирательный участок № 22-73 в Краснодаре.

«Посетил избирательный участок с одной целью — отдать свой голос за будущее района, где я живу, моего города, нашего любимого края. Каждый неравнодушный житель Кубани может прийти свой избирательный участок и проголосовать. Для этого, на мой взгляд, сегодня созданы комфортные условия», — написал он в Telegram.

Булдин отметил, что участие в голосовании — это гарантированное Конституцией участие в управлении государством.

«Тот, кто понимает это, я уверен, воспользуется своим избирательным правом», — добавил он.

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