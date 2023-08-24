Анапу и Геленджик покажут в новом сезоне тревел-шоу «Поехали!»

Новый сезон туристического шоу «Поехали!» на Первом канале стартует 26 августа. Выпуск, посвященный Геленджику и Анапе, выйдет в 11:11.

«Курорты Краснодарского края не нуждаются в особом представлении. Это любимое место отдыха для миллионов россиян! Природа щедро наградила Кубань красотами и комфортным климатом», — рассказала ведущая шоу Мария Осадник.

По ее мнению, Геленджик с каждым годом становится все более красивее. На курорте стремительно развивается туристическая инфраструктура. Здесь есть много развлечений, помимо моря и пляжей. Ведущая добавила, что при съемке выпуска они попытались передать зрителям всю самую интересную информацию о Черноморском побережье Краснодарского края.

В Анапе ведущие шоу «Поехали!» поднимались на Лысую гору в Супсехе, ловили устриц и мидий на Большом Утрише, устроили фотосессию на песчаных дюнах в Джемете и занимались йогой прямо на пляже.

В Геленджике журналисты прогулялись по самой длинной в РФ набережной, поднялись на Маркотхский хребет на канатной дороге, посетили местный гольф-клуб и полюбовались Геленджикской бухтой, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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