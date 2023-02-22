В Анапе с пляжей вывезли 17 куб. метров мусора, оставшегося после шторма

От центрального пляжа до поселка Витязево на всей протяженность береговой полосы 22 февраля работала спецтехника.

Коммунальщики наводили порядок, убирали мусор и ветки, которые остались после шторма.

Всего собрали и вывезли 17 куб. м штормовых и бытовых отходов, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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