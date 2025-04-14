Анапа вопреки ожиданиям показывает рост турпотока на майские праздники

Туристический поток в России на майские праздники 2025 года увеличился на 10% по сравнению с прошлым годом, достигнув 3,1 млн путешественников, при этом большинство отдыхающих выбирают короткие поездки продолжительностью 3-4 дня.

Основной поток путешественников традиционно направлен на юг страны, а также в Москву и Санкт-Петербург с окрестностями. Лидером по популярности остается Краснодарский край, занимающий 38% от общего объема бронирований. На Сочи приходится 60% всех заказов краснодарских курортов, на Анапу — 25%, на Геленджик — 5%.

По данным туроператоров, боле половины отдыхающих предпочитают краткосрочные путешествия продолжительностью 3-4 дня преимущественно в первые майские выходные. Лишь треть выбирает более длительный отдых.

Несмотря на негативный информационный фон из-за ситуации с мазутом в Анапе, курорт демонстрирует небольшой прирост бронирований на уровне 1-5%. Отельеры снизили цены на майские праздники в Анапе до 25-30%, что стимулировало продажи. В основном этот курорт выбирают туристы из Краснодара, Ростовской области и Ставропольского края, ситуация с уборкой пляжей на качество поездок не влияет.

Стоимость проживания в большинстве курортных регионов выросла на 5-17% в годовом исчислении. Пакетные туры с перелетом по России подорожали примерно на 30% по сравнению с 2024 годом. Средний чек за тур на майские выходные составляет от 45 до 73 тыс. рублей в зависимости от направления (из расчета на 2,5 человека на 4-5 дней без учета транспортных расходов), сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

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