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Анапа с начала года приняла более 4 млн туристов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/anapa-s-nachala-goda-prinyala-bolee-4-mln-turistov
Анапа с начала года приняла более 4 млн туристов
Фото пресс-службы администрации Анапы

Об этом 2 декабря рассказал мэр города-курорта Василий Швец на заседании, в котором приняли участие председатель Совета Анапы Леонид Красноруцкий и руководители здравниц.

«По итогам сезона Анапа вновь оказалась в лидерах по количеству принятых туристов. С начала года мы встретили более 4 млн гостей. Турпоток вырос на 4%», — сказал Швец.

В этом году в Анапе работали более 1,5 объектов размещения на 165 тыс. мест. За четыре летних смены на курорте отдохнули 70 тыс. детей, что на 17% больше, чем в прошлом году. В санаториях оздоровились около 190 тыс. человек. Поток туристов ежедневно составлял 20 тыс. человек.

На новогодние праздники в Анапе будут открыты 115 объектов размещения. В гостиницах 4 и 5 звезд ожидается высокая загрузка. Специалисты уже наблюдают динамику бронирования.

Также на заседании обсудили и освоение средств с курортного сбора. По данным на 1 ноября, в Анапе от курортного сбора получили 95 млн рублей. Всего с начала действия программы на курорте собрали 201 млн рублей.

В этом году средства от курортного сбора направили на установку детских площадок и архитектурных форм в сквере Гудовича и Ореховой роще, создание сквера в Супсехе, а также строительство спортивных площадок на набережной и пляжах, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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